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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:46233

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшего несовершеннолетнего

Меньше суток понадобилось сотрудникам ювенальной превенции, чтобы установить местонахождение 17-летнего Владислава Кравченко.

Вечером 27 июня в дежурную часть Сумского районного управления полиции позвонила женщина и сообщила, что ее сын ушел из дома и исчез. На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

Уже через несколько часов поисков полицейские увидели разыскиваемого парня, который гулял по городу.

Сейчас жизни и здоровью Владислава ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг Пропал без вести
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