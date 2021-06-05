В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшего несовершеннолетнего

Вечером 27 июня в дежурную часть Сумского районного управления полиции позвонила женщина и сообщила, что ее сын ушел из дома и исчез. На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.
Уже через несколько часов поисков полицейские увидели разыскиваемого парня, который гулял по городу.
Сейчас жизни и здоровью Владислава ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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