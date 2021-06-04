Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:4742

Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка

Сотрудники Сумского городского управления полиции разыскивают без вести пропавшего Кравченко Владислава Сергеевича, который 27 июня около 23 часов ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид парню: 16-17 лет, рост 167 - 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет: в серые спортивные штаны, футболку зелено-горчичного цвета, черный свитер, синие сланцы.

При себе имел: пакет с запасным одеждой и банковскую карту «Эко банка».

Особые приметы: на левой руке имеет татуировку в виде надписи на английском языке, но, что именно написано не известно.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетнего парня, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую Наталью Бидненко
Вчера 09:08

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую Наталью Бидненко

Последний раз 51-летнюю жительницу Шостки видели 25 июня около 19 часов вечера в одной из городских аптек....

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске
22.06.2021 15:54

В Сумах полицейские разыскали без вести пропавшую 14-летнюю девочку и мужчину, который находился в розыске

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ювенальной превенции Сумского районного управления полиции удалось разыскать не только вести пропавшую девушку и...

В Тростянце пропал 15-летний парень, который пошел купаться
12.06.2021 08:03

В Тростянце пропал 15-летний парень, который пошел купаться

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Сергея Рябенко...

На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня
05.06.2021 11:26

На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего 17-летнего парня

Ярослав Дзюба 3 июня ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся....

Жительница Сумщины просит помочь разыскать сына
04.06.2021 09:06

Жительница Сумщины просит помочь разыскать сына

Жительница с. Ивот Шосткинского района Галина Шаповалова через Фейсбук просит помощи в поисках своего сына Олега Шаповалова....

Новости

На Сумщине всего 4 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:03
Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
25.06.2021 17:07
Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка
Сегодня 09:47
Воспитанники Сумского ЦОП выиграли чемпионат Украины
Сегодня 09:29
На Сумщине произошел пожар от разряда молнии
Сегодня 09:19
Сумчанин в призах на чемпионате Европы в Казани
Сегодня 08:49
Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины
Сегодня 08:46
Сумские лучники отличились в Варшаве
Сегодня 07:59
В Глухове студенты устроили самосуд над 19-летним парнем
Вчера 13:47
В Лебедине составили протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (фото)
Вчера 10:23
Открытая меньше года назад в Сумах предвыборная Театральная площадь начала разваливаться (видео)
Вчера 10:03
На Сумщине ограничили движение многотонников из-за жары
Вчера 09:53
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Суми зникли з карти громадського бюджету
25.06.2021 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
25.06.2021 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.