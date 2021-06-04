Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка Сотрудники Сумского городского управления полиции разыскивают без вести пропавшего Кравченко Владислава Сергеевича, который 27 июня около 23 часов ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид парню: 16-17 лет, рост 167 - 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет: в серые спортивные штаны, футболку зелено-горчичного цвета, черный свитер, синие сланцы.

При себе имел: пакет с запасным одеждой и банковскую карту «Эко банка».

Особые приметы: на левой руке имеет татуировку в виде надписи на английском языке, но, что именно написано не известно.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетнего парня, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.