Полиция Сум разыскивает без вести пропавшего подростка

На вид парню: 16-17 лет, рост 167 - 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.
Был одет: в серые спортивные штаны, футболку зелено-горчичного цвета, черный свитер, синие сланцы.
При себе имел: пакет с запасным одеждой и банковскую карту «Эко банка».
Особые приметы: на левой руке имеет татуировку в виде надписи на английском языке, но, что именно написано не известно.
Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение несовершеннолетнего парня, сообщите об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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