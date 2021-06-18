На Сумщине произошел пожар от разряда молнии 26 июня в 21:53 спасатели получили сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Великие Бубны, что на Роменщине.

На тушение выехало отделение дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды сел Великие Бубны и Мокиевка.

Как было установлено, возгорание вероятно произошло от разряда молнии, которая попала в сооружение. Огонь охватил стены на площади до 10 кв. м, перекрытие и кровлю на площади до 77 кв. м. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от водонапорной башни, находившейся на расстоянии до 1 км от очага горения. В 22:42 удалось локализовать пожар и предотвратить опасность распространения огня от расположенных рядом жилого дома и трех хозяйственных сооружений. В 22:55 огонь полностью ликвидировали.