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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:59307

Сумские лучники отличились в Варшаве

На выходных в Варшаве проходил международный турнир по стрельбе из лука памяти Ирены Шидловской.

Сумчане Дарью Коваль (кадетки) и Артем Овчинников (юниоры) выиграли золотые медали в индивидуальных соревнованиях, Егор Леоненко (кадеты) - серебряную награду.

Спорт Стрельба из лука
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Василь Хома
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