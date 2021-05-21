Сумские лучники отличились в Варшаве

Сумчане Дарью Коваль (кадетки) и Артем Овчинников (юниоры) выиграли золотые медали в индивидуальных соревнованиях, Егор Леоненко (кадеты) - серебряную награду.
Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука среди юниоров 2001 г.р. и младше....
17-21 июня в Париже проходил последний отборочный турнир на олимпийские игры в Токио....
Сегодня, 6 июня, в турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука....
Мужская сборная Украины по стрельбе из лука вышла в финал чемпионата Европы....
Первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов продолжается в эти дни в Словении....