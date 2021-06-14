Воспитанники Сумского ЦОП выиграли чемпионат Украины 25-27 июня в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.

Спортсмены ГУ «Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному» Александр Бойко и Алексей Бублик (Новая Каховка - Ривне) заняли первое место (тренеры Петр и Галина Бойко). Спортсмены центра благодаря этой победе будут представлять Украину на чемпионате мира до 21 года, который пройдет в Таиланде с 25 по 29 сентября 2021 года.

В женской части лучшими из сумчанок стали Екатерина Удовенко и Дарья Донская, которые были пятыми.