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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины

В Виннице завершился чемпионат Украины по хоккею-5 среди юношей 2005-06 г.р.

В чемпионате, который проходил в два тура, приняло участие семь команд. Первый тур состоялся в апреле. После его окончания, шосткинская КДЮСШ «Барса» занимала четвёртое место. Во втором туре, который состоялся с 25 по 27 июня, наши земляки выступили более успешно.

В первый день КДЮСШ «Барса» выиграла у сборной Винницкой области-2 7:4, сыграли вничью с командой «Старт» 3:3. Во второй день обыграли команды «Авангард-Олимпия» с Виннитчины 15:0 и ХК «Политехник» 8:5. В заключительный день турнира проиграли лидерам - Сборной Винницкой области 3:11 и завершили чемпионат ничьей 5:5 с командой ХК «Винница».

Итоги чемпионата:

1. Сборная Винницкой области-1

2. «Старт» Бердичевский район

3. КДЮСШ «Барса» г. Шостка (тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь)

4. ХК «Политехник» г. Коростень

5. ХК «Винница» МДЮСШ N1

6. «Авангард-Олимпия»

7. Сборная Винницкой области-2

Спорт КДЮСШ Барса Хоккей на траве
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