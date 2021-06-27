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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53248

На Сумщине ограничили движение многотонников из-за жары

27 июня введены ограничения в связи с температурным режимом на территории области.

Если температура воздуха днем достигает выше 28 °C, движение грузового транспорта, вес которого составляет более 24 тонн и нагрузки на ось более 7 тонн, будет временно ограничено на автомобильных дорогах государственного значения нашей области. Продлится ограничения с 10.00 до 22.00.

Ограничения вводятся для сохранения асфальтового покрытия, которое в условиях жаркой погоды, разрушается под тяжестью большегрузного автотранспорта.

Если вы не знаете где переждать жару. Вот список мест, где можно это сделать https://bit.ly/3qvoO4T.

Напомним: на этой неделе температура достигала 35 градусов, однако ограничения ввели только после дождя…

Общество
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