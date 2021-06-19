Завтра в Сумах разыграют Суперкубок области по футболу

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Начало в 17:00. Вход на стадион свободный.
Встретятся чемпиона области ФК «Тростянец» и финалист кубка «Колос» из Севериновки (кубок тоже выиграл ФК «Тростянец»).
26-27 червня у Сумах відбудуться міжнародні виставки собак “Сумські Зорі-2021” та “Суми-2021”....
Стартує новий музичний проєкт від Агенції промоції “Суми” та Творчого об’єднання “ЯнЛуг” – вуличний музичний фестиваль “Галерея Fest”....
26 июня в Круглом дворе пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»....
Коли надворі – спекотне літо, хочеться трішки прохолоди. Ніжне, не гаряче повітря, тепле ласкаве сонечко, і квіти – така насолода...
Сегодня, 19 июня, пройдут первые полуфиналы чемпионата Украины по футболу среди аматоров....