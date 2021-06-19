Завтра в Сумах разыграют Суперкубок области по футболу 28 июня в Сумах разыграют Суперкубок области по футболу.

Матч пройдет на стадионе «Юбилейный» в Сумах. Начало в 17:00. Вход на стадион свободный. Встретятся чемпиона области ФК «Тростянец» и финалист кубка «Колос» из Севериновки (кубок тоже выиграл ФК «Тростянец»).