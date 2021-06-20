Глуховчане продолжают лидировать в чемпионате Сумщины 26 июня прошли матчи 5-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

«Альянс-2» Липовая Долина 2:4 ФК «Нефтяник» Ахтырка

«Аграрник-Авангард» Белополье 1:1 «Украина» Токари

ФК «Кролевец» 0:1 «Ромны-Рятувальник»

ФК «Велетень» Глухов 4:0 «Явор» Краснополье

№ Команда И В Н П М РМ О

1 ФК «Велетень» 4 4 0 0 12-2 10 12

2 ФК «Нефтяник» 4 3 1 0 12-2 10 10

3 «Аграрник-Авангард» 4 2 1 1 14-6 8 7

4 «Явор» 4 2 0 2 7-8 -1 6

5 «Украина» 5 1 2 2 4-8 -4 5

6 «Колос» Севериновка 4 1 2 1 3-5 -2 5

7 «Ромны-Рятувальник» 4 1 0 3 2-15 -13 3

8 ФК «Кролевец» 5 1 0 4 6-11 -5 3

9 «Альянс-2» 2 0 0 2 2-5 -3 0

Первая лига

«Колос» (Шосткинская ОТГ) 1:1 ФК «Дружба»

ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 8:0 «Лидер»

«Дружба» (Сосновка) 0:3 «Велетень-2» Глухов

№ Команда И В Н П М РМ О

1 «Колос» (Шосткинска ОТГ) 5 4 1 0 13-4 9 13

2 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» 5 3 1 1 13-6 7 10

3 «Велетень-2» 5 3 1 1 16-4 12 10

4 ФК «Дружба» 5 2 1 2 6-8 -2 7

5 «Дружба» (Сосновка) 5 1 0 4 3-8 -5 3

6 «Лидер» 5 0 0 5 2-23 -21 0

АФСО