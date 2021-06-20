Глуховчане продолжают лидировать в чемпионате Сумщины

Высшая лига
«Альянс-2» Липовая Долина 2:4 ФК «Нефтяник» Ахтырка
«Аграрник-Авангард» Белополье 1:1 «Украина» Токари
ФК «Кролевец» 0:1 «Ромны-Рятувальник»
ФК «Велетень» Глухов 4:0 «Явор» Краснополье
№ Команда И В Н П М РМ О
1 ФК «Велетень» 4 4 0 0 12-2 10 12
2 ФК «Нефтяник» 4 3 1 0 12-2 10 10
3 «Аграрник-Авангард» 4 2 1 1 14-6 8 7
4 «Явор» 4 2 0 2 7-8 -1 6
5 «Украина» 5 1 2 2 4-8 -4 5
6 «Колос» Севериновка 4 1 2 1 3-5 -2 5
7 «Ромны-Рятувальник» 4 1 0 3 2-15 -13 3
8 ФК «Кролевец» 5 1 0 4 6-11 -5 3
9 «Альянс-2» 2 0 0 2 2-5 -3 0
Первая лига
«Колос» (Шосткинская ОТГ) 1:1 ФК «Дружба»
ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 8:0 «Лидер»
«Дружба» (Сосновка) 0:3 «Велетень-2» Глухов
№ Команда И В Н П М РМ О
1 «Колос» (Шосткинска ОТГ) 5 4 1 0 13-4 9 13
2 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» 5 3 1 1 13-6 7 10
3 «Велетень-2» 5 3 1 1 16-4 12 10
4 ФК «Дружба» 5 2 1 2 6-8 -2 7
5 «Дружба» (Сосновка) 5 1 0 4 3-8 -5 3
6 «Лидер» 5 0 0 5 2-23 -21 0
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