На Сумщине еще 15 случаев заболевания коронавирусом (подробности) На 27 июня в Сумской области 77 847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 15 человек (Конотоп - 4, Сумы - 10, Сумской р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 975 человек, из них за минувшие сутки - 25 (Белопольский р-н - 3, Краснопольский р-н - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 20).