Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую Наталью Бидненко Последний раз 51-летнюю жительницу Шостки видели 25 июня около 19 часов вечера в одной из городских аптек.

С тех пор ее местонахождение неизвестно. Полицейские принимают меры по розыску без вести пропавшей женщины и рассчитывают на помощь граждан.

На вид Наталье 45-50 лет, ростом 163 см, среднего телосложения. Имеет светлые волосы и голубые глаза.

Была одета в джинсовые короткие шорты и блузку горчичного цвета. Обута в розовые босоножки.

Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей женщины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, разыскиваемая находится где-то поблизости от вас и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно местонахождение указанной женщины, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в ее розыске - сообщите об этом в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».