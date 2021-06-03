Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшую Наталью Бидненко

С тех пор ее местонахождение неизвестно. Полицейские принимают меры по розыску без вести пропавшей женщины и рассчитывают на помощь граждан.
На вид Наталье 45-50 лет, ростом 163 см, среднего телосложения. Имеет светлые волосы и голубые глаза.
Была одета в джинсовые короткие шорты и блузку горчичного цвета. Обута в розовые босоножки.
Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей женщины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, разыскиваемая находится где-то поблизости от вас и нуждается в помощи. Если кому-то из граждан известно местонахождение указанной женщины, или ее видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в ее розыске - сообщите об этом в Шосткинское районное управление полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефону (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102».
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