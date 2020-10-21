В Тростянце прошел вечер бокса с участием олимпийцев из Алжира

А 26 июня в Тростянце в Круглом дворе провели вечер бокса, в котором алжирские спортсмены противостояли украинским.
Главный организатор мероприятия – глава ОО «Спорт Тростянетчины» Руслан Бова рассказал, что идея провести такое бойцовский мероприятие в стенах старинной крепости, которая сама по себе три века была оборудована по центру неким подобием ринга, возникла еще в позапрошлом году.
Замысел о проведении здесь боксерских соревнований поддержала и областная Академия бокса. Поэтому в Тростянец прибыли титулованные боксеры - многократные чемпионы из Алжира, Норвегии (тоже проводит сбор в Сумах) и Украины. Восемь бойцов, кстати, имеют лицензии на Олимпийские игры, которые вскоре пройдут в Токио.
Бои были очень зрелищными! На старте соревнований своими показательными выступлениями порадовали зрителей юные боксеры - воспитанники Тростянецкой ДЮШС, а затем они передали эстафету титулованным спортсменам.
Всего было восемь боев по три раунда в каждом, продолжительностью три минуты.
Сначала выходили на ринг женщины. Приятно, что наша украинская боксерша Кристина Лукийчук в самом начале турнира завоевала убедительную победу у трехкратной чемпионки из Алжира Боул Румас.
Мужская половина украинских боксеров также показала класс в ходе турнира, но по количеству набранных очков, все же уступила соперникам.
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