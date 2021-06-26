В Сумах на переходе сбили велосипедиста

Предварительно, 35-летний водитель транспортного средства Chevrolet Aveo допустил наезд на 79-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Вследствие ДТП мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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