В Сумах на переходе сбили велосипедиста 25 июня, около 16 часов, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Герасима Кондратьева.

Предварительно, 35-летний водитель транспортного средства Chevrolet Aveo допустил наезд на 79-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вследствие ДТП мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.