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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30109

В Сумах на переходе сбили велосипедиста

25 июня, около 16 часов, патрульные получили сообщение об автопроисшествии на улице Герасима Кондратьева.

Предварительно, 35-летний водитель транспортного средства Chevrolet Aveo допустил наезд на 79-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стражи порядка оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Общество Дтп
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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