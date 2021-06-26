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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:22280

В Сумах патрульные остановили пьяного в хлам таксиста

Патрульные обнаружили водителя такси в состоянии алкогольного опьянения.

Патрулируя улицу Прокофьева, патрульные увидели автомобиль такси Renault Logan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Прямо на их глазах водитель, чтобы выполнить маневр поворота налево, пересек двойную сплошную линию разметку.

Водителя стражи порядка остановили на дворовой территории. А он, выйдя из машины, еле держался на ногах. 31-летний водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результата осмотра - 2,79 промилле – в 14 раз больше нормы, он даже сам удивился. А потом объяснил, что не так много и выпил. Но с результатом он согласился.

От управления водителя патрульные отстранили. Также на него составили административные материалы по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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