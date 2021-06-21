В Конотопе спасатели помогли попасть матери к ребенку, который оказалась закрыт в квартире

По предварительным данным, жительница пятиэтажного дома утром отвлеклась по делам, а когда вернулась, то не смогла попасть в собственную квартиру, где спал ее малолетний сын.
На место вызова прибыло отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части. В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру на втором этаже и открыли входную дверь для хозяйки дома. Женщина поблагодарила за оказанную ей помощь.
Всего привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 человека личного состава и 1 единица техники.
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