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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:09218

В Конотопе спасатели помогли попасть матери к ребенку, который оказалась закрыт в квартире

Сегодня, 26 июня, в 6:41 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ул. Успенско-Троицкой в г. Конотоп.

По предварительным данным, жительница пятиэтажного дома утром отвлеклась по делам, а когда вернулась, то не смогла попасть в собственную квартиру, где спал ее малолетний сын.

На место вызова прибыло отделение 12-й государственной пожарно-спасательной части. В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью выдвижной лестницы попали в квартиру на втором этаже и открыли входную дверь для хозяйки дома. Женщина поблагодарила за оказанную ей помощь.

Всего привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Общество ГСЧС
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