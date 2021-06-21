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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:56113

В Сумах сбили 79-летнего велосипедиста

В Сумах полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался велосипедист.

Происшествие произошло 25 июня, около 15:40, на перекрестке ул. Г.Кондратьева и пер. Академический.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на 79-летнего велосипедиста. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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