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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Полицейские Черниговщины задержали на Сумщине убийцу, который скрывался от суда

25 июня оперативники полиции Черниговщины задержали мужчину, который в прошлом году до смерти избил своего знакомого в Куликовке и скрывался от суда в г. Шостка Сумской области.

2 апреля 2020 года в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе хозяйства в пгт Куликовка тела мужчины, 1978 года рождения, с многочисленными телесными повреждениями. Вскрытие тела показало, что мужчина умер вследствие множественных ран и кровопотери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Черниговской области совместно с сотрудниками Куликовского отделения полиции установили причастного к нанесению телесных повреждений мужчины.

Местный житель, 1980 года рождения, признался правоохранителям в содеянном, орудие преступления полиция изъяла. Оказалось, что они с потерпевшим были хорошо знакомы и имели конфликт финансового характера. В тот день подозреваемый нанес своему оппоненту множественные телесные повреждения, повлекшие смерть. Полиция задержала его в рамках статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила его в изолятор временного содержания. Ему было объявлено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Когда закончился срок содержания под стражей, мужчина решил на судебные заседания больше не появляться. Сначала подозреваемый уверял суд, что он лечится в медицинском учреждении на Сумщине, но оттуда он тоже исчез. В сентябре 2020 года полиция Черниговщины объявила мужчину в розыск. 25 июня 2021 года оперативники Черниговского районного управления полиции задержали подозреваемого в съемной квартире в г. Шостка Сумской области. Правоохранители доставили мужчину в Черниговскую область. За причинение умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины), мужчине грозит лишением свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Право Убийство
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