В Сумах начал работу Центр массовой вакцинации от COVID-19 В Сумах в помещении МЦ «Романтика» начал работу Центр массовой вакцинации горожан от COVID-19.

Вакцинировать сумчан будут в течение трех дней - 26, 27 и 28 июня. Работает пункт с 9:00 до 14:00.

Прививаться могут все желающие. Вакцинация добровольная и бесплатная. Для того, чтобы пройти вакцинацию с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Вакцинация происходит в двух помещениях на первом этаже. Проводят ее три бригады специалистов КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1», КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» и КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона».

Для вакцинации есть более 2500 доз вакцин.