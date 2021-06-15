В Сумах начал работу Центр массовой вакцинации от COVID-19

Вакцинировать сумчан будут в течение трех дней - 26, 27 и 28 июня. Работает пункт с 9:00 до 14:00.
Прививаться могут все желающие. Вакцинация добровольная и бесплатная. Для того, чтобы пройти вакцинацию с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Вакцинация происходит в двух помещениях на первом этаже. Проводят ее три бригады специалистов КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1», КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» и КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона».
Для вакцинации есть более 2500 доз вакцин.
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