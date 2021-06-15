Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47205

В Сумах начал работу Центр массовой вакцинации от COVID-19

В Сумах в помещении МЦ «Романтика» начал работу Центр массовой вакцинации горожан от COVID-19.

Вакцинировать сумчан будут в течение трех дней - 26, 27 и 28 июня. Работает пункт с 9:00 до 14:00.

Прививаться могут все желающие. Вакцинация добровольная и бесплатная. Для того, чтобы пройти вакцинацию с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Вакцинация происходит в двух помещениях на первом этаже. Проводят ее три бригады специалистов КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1», КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» и КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона».

Для вакцинации есть более 2500 доз вакцин.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на выходных будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19
24.06.2021 17:20

В Сумах на выходных будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19

В Сумах 26, 27, 28 июня будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19....

Мэр Сум анонсировал вакцинацию в «Романтике» на выходных
24.06.2021 11:54

Мэр Сум анонсировал вакцинацию в «Романтике» на выходных

Сегодня, 24 июня, мэр Сум Александр Лысенко во время стрима в Фейсбуке анонсировал работу пункта вакцинации на выходных в МЦ...

Центр вакцинації у Сумах відкриють, коли буде достатня кількість охочих
16.06.2021 16:19

Центр вакцинації у Сумах відкриють, коли буде достатня кількість охочих

Центр масової вакцинації проти коронавірусу у Сумах відкриють, коли буде достатня кількість охочих щепитися....

На Сумщине 1% населения получил две дозы вакцины от коронавируса
15.06.2021 11:46

На Сумщине 1% населения получил две дозы вакцины от коронавируса

10029 жителей Сумщины получили вторую дозу вакцины против COVID-19....

В Ахтырке вакцинировались от COVID-19 глава и работники райгосадминистрации
15.06.2021 10:03

В Ахтырке вакцинировались от COVID-19 глава и работники райгосадминистрации

14 июня главу Ахтырской районной государственной администрации Леонида Клызуба и работников РГА прививали против коронавирусной болезни COVID-19 вакциной Pfizer....

Новости

На Сумщине 40 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:29
Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
Вчера 17:07
В Сумах сбили 79-летнего велосипедиста
Сегодня 12:56
Полицейские Черниговщины задержали на Сумщине убийцу, который скрывался от суда
Сегодня 12:53
В Сумах начал работу Центр массовой вакцинации от COVID-19
Сегодня 12:47
На Сумщины прогнозируют самый высокий класс пожарной опасности
Сегодня 09:31
На Сумщине задержали нелегалов из Средней Азии
Сегодня 09:28
В Сумах водитель показал копам липовые права, выданные женщине
Сегодня 08:59
В Сумах на СКД завершается демонтаж незаконно установленного магазина
Сегодня 08:49
Сумщина выбилась в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом
Сегодня 08:25
Скандальная стройка на СКД: сумской предприниматель пытался убить человека (видео)
Сегодня 07:40
В Сумах 11-летний велосипедист попал под колеса авто
Сегодня 00:10
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Суми зникли з карти громадського бюджету
Вчера 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
Вчера 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.