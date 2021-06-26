На Сумщине 40 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 40 человек (Белопольский район - 1, Конотоп - 4, Конотопский район - 6, Липоводолинский район - 6, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Путивльский район - 1, Сумы - 13, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 1, Шосткинский район - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1318 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Шосткинский район - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 950 человек, из них за минувшие сутки - 53 (Белопольский район - 1, Конотоп - 3, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 1, Лебединский район - 1, Ахтырка - 13, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 13, Сумы - 14, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1).
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