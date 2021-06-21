В Сумах неадекватный наркоман проник в больницу (видео) В Сумах патрульные оказали помощь мужчине, который мог нанести себе вред.

Сообщение о подозрительном мужчине, который проник в больницу, патрульные получили 24 июня. Неизвестного заметил охранник. Он сразу же сообщил, что человек ведет себя неадекватно, на замечания не реагирует, говорит какую-то чушь.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили гражданина, который стоял на парапете между первым и вторым этажом. Мужчина был обмотан проволокой, постоянно выкрикивал непонятные слова, а на команды патрульных не реагировал. Прыгнув вниз, он мог нанести себе вред.

Поэтому патрульные вместе с врачами действовать мгновенно. Один экипаж остался на улице внизу контролировать ситуацию, другой побежал в помещение. Открыв окно, инспекторы отвлекли внимание мужчины разговором. Но через несколько минут общения, почувствовав благоприятный момент, схватили его и вместе с врачом затянули в комнату.

32-летний сумчанин имел признаки наркотического опьянения. Инспекторы передали его врачам для оказания квалифицированной помощи.

Слаженность действий, мгновенная реакция патрульных и врачей сделали свое дело.