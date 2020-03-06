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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого

Глава государства назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 273/2021 о назначении Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.

Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Живицким в Офисе Главы государства и вручил ему служебное удостоверение.

«Вы очень хорошо знаете Сумщину, ведь это ваша родная область. Также у вас - хорошая осведомленность в проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан», - сказал Президент во время встречи с новым главой Сумской ОГА.

Справка

Дмитрий Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности «оборудование химических производств и предприятий строительных материалов», а в 2019 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «публичное управление и администрирование».

Работал в главой аппарата Сумской ОГА в 2016-2019 гг. С сентября 2020 по июнь 2021-uj был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Политика Глава ОГА Дмитрий Живицкий
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