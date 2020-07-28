«Укрзалізниця» передумала пускать поезд Конотоп – Винница Об этом в Фейсбуке написал транспортный эксперт из Конотопа Дмитрий Власенко.

«З чого почати? Коротко З "гарної" новини. Ми "дякуємо" Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Oleksandr Pertsovskyi Ivan Yuryk за те, що вони різко передумали запускати новий регіональний потяг Конотоп-Київ/Фастів/Вінниця, який повинен сьогодні відправитись у свій рейс. НЕ поїде.

Олександр Качура це, по перше, неповага до Вас як нардепа. Розберіться, хто ініціатор відміни. Після 17 години у бік Конотопа, Сум тільки маршруткою!

Ігор Васильєв Їдемо далі. Щороку я пишу, як можна дістатись місць відпочинку, моря. Писати нічого. Єдине, що в нас є - це 213/124 Суми-Одеса, через день. В минулому році його не пускали, в цьому пустили за звернення нардепа від Сум До Херсона, Миколаєва, Новоолексіївки, Бердянську зась!!!

Тепер перейдемо до того, що нам потрібно відновити. 123/124 Київ-Костянтинівка - дуже популярний потяг 775/776 Харків-Київ (з групою причіпних вагонів до Херсона), 777/778 Шостка-Київ (з групою вагонів до Хмельницького), 127/128 - 129/130 Зернове/Шостка-Ворожба-Харків.

Раніше ми користувалися потягами міжнародного сполучення у внутрішньому, але враховуючи, що вони мають кінцевим пунктом міста країни-агресора та вже недружньої країни, їх вже не буде. До Києва, Одеси, Львова, Херсона, Миколаєва, Жмеринки їхали 5/6 Москва-Київ, 23/24 Москва-Одеса, 61/62 Москва-Миколаїв, 73/74 Москва-Львів, 47/48, 65/66, 341/342 Москва-Кишінів.

Ніхто нам не замінить 99/100 Мінськ-Новоолексіївка, з групою вагонів Суми-Бердянськ.

Який висновок. За останні роки Сумщина втратила більше 10 пар потягів. Конотоп став якоюсь "напівстанцією", хоча ще 8-10 років тому кількість потягів налічувала більше 10 пар і це далекого сполучення. Суми взагалі як платформа для дизель-потягів. Хоча багато мещканців Сум, Ворожби, Конотопа пам'ятають 58/57 Чернігів-Харків, 116/115 Трускавець-Харків, 344/343 Житомир-Харків, 349/350 Харків-Івано-Франківськ, Яремче. Їх немає вже 11 років. Слава УЗ!

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Дякуємоза розвиток бла-бла-кару та маршруток на Сумщині.

Ігор Молоток Олександр Качура Ігор Васильєв Депутати Сумщинивважайте це зверненням .Прошу заїхати до керманичів УЗ з вимогою поновити потяги:

123/124 Київ-Костянтинівка 775/776 Харків-Київ (з групою причіпних вагонів до Херсона), 777/778 Шостка-Київ (з групою вагонів до Хмельницького) та винайти можливість забезпечити мешканців Сумщини потягами до місць відпочинку.