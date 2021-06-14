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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:20205

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных в Сумах ожидается переменная погода.

В субботу, 26 июня, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 21-23 °С тепла, днем - 31-33 °С.

В последующие два дня, 27 и 28 июня, ожидаются дожди и незначительное снижение температуры воздуха.

Общество Прогноз погоды
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