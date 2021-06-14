Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 26 июня, будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 21-23 °С тепла, днем - 31-33 °С.
В последующие два дня, 27 и 28 июня, ожидаются дожди и незначительное снижение температуры воздуха.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Погода начавшейся недели будет формироваться под влиянием антициклона с востока....
17 июня погоду на Сумщине будет определять юго-восточная периферия антициклона....
16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт....
15 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления....