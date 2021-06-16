Велике будівництво на Сумщині: триває реконструкція Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів Керівництво школи Недригайлівської спеціалізованої ЗОШ та ремонтна бригада сьогодні запевнили голову Сумської облдержадміністрації Василя Хому, що першого вересня діти зайдуть вже в оновлене приміщення школи.

Як повідомила директор школи Наталія К, школа є довгобудом. Розпочали реконструкцію ще в 2019 році за кошти ДФРР та місцевого бюджету. Але за роботу взявся недоброчесний підрядник і у 2020 році роботи повністю були призупинені. І лише після робочої поїздки Василя Хоми й інспектування школи роботи були відновлені.

«Знайшли нового підрядника і на сьогодні ремонт триває. Усі проблеми, які виникають, ми обговорюємо з керівництвом області. Наразі роботи йдуть дуже швидко, їх якість нас задовольняє», – говорила вона.

Ремонтники запевняють, що роблять все можливе, щоб закінчити роботи до 1 вересня, щоб діти могли у День знань зайти у відремонтоване приміщення школи.

«Завдяки програмі «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, на Сумщині наразі реконструюються школи, лікарні, амбулаторії, будуються державні та місцеві дороги, відновлюється спортивна інфраструктура в області, – зазначив Василь Хома. – Сподіваємось, що підрядник та ремонтна бригада виконають обіцянки, і Недригайлівська школа з довгобуду перетвориться на окрасу громади, закладом, де діти хотітимуть вчитися й проводити своє дозвілля».