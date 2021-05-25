Керівник прокуратури Сумщини поскаржився на голову Сумського апеляційного суду у ВРП через директора водоканалу Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець 25 червня 2021 року направив скаргу до Вищої ради правосуддя на дії голови Сумського апеляційного суду.

Підставою для звернення до ВРП послугувало істотне порушення норм процесуального права під час ухвалення рішень про скасування запобіжного заходу та скасування відсторонення від посади директора комунального підприємства, підозрюваного в одержанні 30 тис. доларів неправомірної вигоди та неналежному виконанні службових обов’язків зі збитками для підприємства в розмірі 2,6 млн грн.

Свої рішення колегія Сумського апеляційного суду мотивувала тим, що директор комунального підприємства, на думку колегії, не набув процесуального статусу підозрюваного. При цьому колегія проігнорувала той факт, що 20 квітня 2021 року директор КП у присутності свого адвоката та слідчого відмовився отримували від прокурора письмові повідомлення про підозру. Водночас 12 травня 2021 року письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри особисто підозрюваному не вручено через його перебування на відпочинку за межами України. Однак вручення зміненої підозри було прокурором здійснено всіма способами, передбаченими ст. 135 КПК України для повідомлень з урахуванням неналежної процесуальної поведінки підозрюваного. Цьому беззаперечному факту колегії суддів не було надано правової оцінки всупереч вимог ст. 419 КПК України.

Таким чином, Сумський апеляційний суд, на думку прокуратури, у своїх ухвалах від 9 червня 2021 року, розуміючи, що прокурор не міг діяти іншим чином, ніж як в порядку і спосіб, передбаченому для вручення повідомлень, вчинивши інше істотне порушенням норм процесуального права під час здійснення правосуддя, з невідомих слідству і прокурору причин дійшов до зовсім протилежних та таких, що не відповідають наведеним вище нормам КПК України, висновків. Прокуратура позбавлена права оскаржувати вказані рішення, тому звернулась до ВРП.

Нагадуємо, що за клопотаннями слідчого, погодженими із прокурором, суд першої інстанції 21 травня 2021 року відсторонив від займаної посади та обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту директорові комунального підприємства, який також є депутатом Сумської міської ради. Підозрюваний не погодився з такими рішеннями і оскаржив їх у суді апеляційної інстанції. Прокуратура ж наполягала на залишенні рішень без змін, оскільки підозрюваний умисно не з’являвся до слідчого і прокурора за викликом, надавав вказівку підлеглим не отримувати процесуальні документи. Залишаючись на посаді, директор комунального підприємства може впливати на свідків, які є його підлеглими. Більш того, підозрюваний неодноразово вдавався до маніпуляцій шляхом оприлюднення на офіційних ресурсах комунального підприємства публікацій щодо «комунального колапсу в місті через його відсторонення» та «суттєве ускладнення робочого процесу через увагу правоохоронних органів».

Попри беззаперечні та переконливі доводи щодо необхідності відсторонення від займаної посади та обрання запобіжного заходу директорові комунального підприємства, Сумський апеляційний суд 9 червня 2021 року скасував рішення судів першої інстанції. Відтак посадовець, який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, та який неодноразово перешкоджав досудовому розслідуванню, залишився на посаді та без жодного запобіжного заходу.

Пресслужба обласної прокуратури