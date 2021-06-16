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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание на балконе многоэтажки (видео)

24 июня в 12:48 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании на балконе четвертого этажа 5-этажного жилого дома по ул. Вокзальная в г. Середина-Буда.

О пожаре сообщили жители подъезда, которые увидели охваченный пламенем балкон. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено балконную раму, облицовку балкона, стены и потолок на площади до 20 кв. м квартиры на 4-м этаже, отделку балкона, балконный блок и личные вещи квартиры этажом выше. Образовалась угроза дальнейшего распространения на остальные части квартир. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 13:10 возгорание локализовали, а в 13:30 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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