На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание на балконе многоэтажки (видео)

О пожаре сообщили жители подъезда, которые увидели охваченный пламенем балкон. На место происшествия был направлен дежурный караул 21-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено балконную раму, облицовку балкона, стены и потолок на площади до 20 кв. м квартиры на 4-м этаже, отделку балкона, балконный блок и личные вещи квартиры этажом выше. Образовалась угроза дальнейшего распространения на остальные части квартир. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 13:10 возгорание локализовали, а в 13:30 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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