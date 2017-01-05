На Сумщине добавилось заповедных объектов

В частности, это ландшафтный заказник «Деревлянки» (площадь 115,3 га) в Роменском районе, ботанический заказник «Гутко-Ожинка» (площадь 42,8 га) и ботанический памятник природы «Рудня» (площадь 15,0 га) на территории Середина-Будской городской территориальной громады, ботанический памятник природы «Дуб казака Салова» (площадь 0,01 га) в Роменском районе.
Все указанные объекты имеют особую природоохранную, научную, рекреационную, эстетическую, образовательно-воспитательную и познавательную ценность и призваны обеспечить государственную охрану уникальных природных ландшафтов, генофонда растительного и животного мира, поддержания общего экологического баланса и фонового мониторинга окружающей природной среды.
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