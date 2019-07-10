Ленд-арт симпозіум розпочався у Могриці на Сумщині На Сумщині, у селі Могриця, стартував 24-й всеукраїнський ленд-арт симпозіум "Простір покордоння-2021". Це фестиваль, під час якого митці створюють артоб'єкти просто неба. Цьогоріч симпозіум має назву "Бездоганний матеріал", триватиме він до 5 липня.

Відкрився симпозіум 22 червня. У ньому беруть участь митці з різних міст України. Цьогоріч симпозіум вперше отримав фінансування від Українського культурного фонду, пише Суспільне. Митці створюють свої арт-об'єкти у Могриці біля крейдяного кар'єра. Протягом симпозіуму вони живуть там у наметах. У рамках симпозіуму 28 червня відбудеться презентація альбому-каталогу лендарт-художника Сергія Якуніна зі Львова. 30 червня запланована презентація першого об'єкту "Сонячна обсерваторія" в парку ленд-арт мистецтва у Могриці. Підсумкова презентація за участю модератора симпозіуму відбудеться 3 липня з 18 години. Наступного дня можна буде самостійно оглянути об'єкти за допомогою мапи їх розташування.