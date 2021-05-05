На Сумщине изымают из продажи опасную пищевую добавку для приготовления детских продуктов

Камедь рожкового дерева (или Е 410) - это тонкий белый порошок, стабилизатор, который сохраняет и передает вкус различных ароматов в продукте. Часто применяется в производстве продуктов питания, в частности детского питания. Сообщается, что в соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», операторы рынка обязаны изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.
В случае выявления вышеуказанной продукции в обращении, просят немедленно информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по телефону (0542) 77 90 43.
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