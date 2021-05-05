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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:37139

На Сумщине изымают из продажи опасную пищевую добавку для приготовления детских продуктов

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области информирует, что поступило информационное сообщение системы (RASFF) по выявлению несанкционированного вещества этиленоксид (32.5 mg/kg - ppm) в пищевой добавке Locust Bean Gum (камедь или резинка рожкового дерева), экспортируемой из Турции (поставщик: Cargill Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret AS, Atasehir / Istanbul) в Украину (получатель ООО «Тетра Пак»).

Камедь рожкового дерева (или Е 410) - это тонкий белый порошок, стабилизатор, который сохраняет и передает вкус различных ароматов в продукте. Часто применяется в производстве продуктов питания, в частности детского питания. Сообщается, что в соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», операторы рынка обязаны изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.

В случае выявления вышеуказанной продукции в обращении, просят немедленно информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по телефону (0542) 77 90 43.

Общество Госпродпотребслужба
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