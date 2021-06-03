В Сумах пообещали доделать дорогу на Боровой Сегодня, 25 июня, работники КП «Дорремстрой» завершают ремонт первой половины дороги на ул. Боровая.

Как сообщил во время брифинга главный инженер предприятия Игорь Сидоренко.

По его словам, на сегодня сделано примерно 300 м, то есть около половины улицы, которую начали в прошлом году, поменяв на этой части бордюры. Дальше планируют приступить ко второй половине: тоже начнут с бордюров. Хотят завершить в этом году, но все зависит от финансирования. Тротуары здесь не делают, так как здесь разный уровень с дорогой. Что касается остановки общественного транспорта на Боровой, то все зависит от заказчика – департамента инфраструктуры города.

Мэр Сум Александр Лысенко, приехавший посмотреть на ремонт и отчитаться перед журналистами, пообещал доделать и дорогу, и рассмотреть вопрос хотя бы замощения остановки, которая утопает в грязи в сезон дождей. Павильон там ставить попросту негде. Также он пообещал в который раз хотя бы выровнять дорогу на ул. Глинки, по которой сейчас в объезд пустили общественный транспорт.