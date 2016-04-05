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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:50247

В июле газ для населения подорожает на 10%

"Нафтогаз" объявил месячный тариф на июль. Стоимость голубого топлива поднялась на 10%.

Месячная цена газа для населения у "Нафтогаза Украины", которая уже в июне оказалась в 1,5 раза выше годовой, в июле вырастет еще сильнее. Газопоставляющая компания установила тариф на уровне 13,13 грн за кубометр голубого топлива, что на 1,19 грн выше (около 10%), чем в предыдущем месяце. Тариф повысился из-за роста цен на европейских рынках, сообщает Сегодня.

Важно помнить, что основная масса потребителей находится на годовом тарифном плане "Фиксированный". Месячный тариф устанавливается только для тех, кто сам об этом попросил и для тех, для кого "Нафтогаз" является "поставщиком последней надежды". Годовой тариф для клиентов "Нафтогаза Украины" в июле остался на уровне 7,96 грн за кубометр.

Кроме годового тарифа, который уже оправдал себя, "Нафтогаз" занимается разработкой и внедрением трехлетнего тарифного плана на газ для бытовых потребителей. В Кабинете министров рассчитывают, что такой подход поможет удешевить газ для украинцев.

С 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Еще в конце апреля "Нафтогаз" и другие поставщики обнародовали цены сразу на год - до 30 апреля 2022 года. Газсбыты при этом все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а вот снижать тариф можно.

Правда, из-за ситуации на европейском рынке газа, снизить годовой тариф у поставщиков пока так и не получилось. В среднем цены на газ в Европе на начало июня достигали 25,9 евро / МВт-ч, что чуть более 270 долларов за тысячу кубометров. Европейские цены на газ в целом взлетели до максимальных за пять лет значений, отмечают аналитики.

Экономика Тарифы на газ
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