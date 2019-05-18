В год 100-летия художественный музей в центре Сум продолжает оставаться без канализации

«Допоможіть!!! Ситуація стає непередбачуваною. Художній музей реально потерпає, з огляду на екологію, в центрі міста Суми, де гнилі внутрішні комунікації та вигрібна яма, які підмивають будівлю (пам’ятка архітектури ХІХ ст.) та випаровують грибкові захворювання, є загрозою як для здоров’я відвідувачів, співробітників музею, так і руйнації приміщення із творами мистецтва західноєвропейської, східної, вітчизняної культур 16-20 ст. у великій кількості, що входять до державної частини Музейного фонду України.
Цьогоріч заклад звертався до керівництва області про виділення коштів на проведення каналізаційних мереж (1 млн.115 тис.), отримавши відмову. У 2019 р. розроблено проєктну документацію (замовник – обласний департамент капітального будівництва). У 2021 р. реставрація музею увійшла до програми ДФРР з обов’язковим співфінансуванням 10% (2 млн. грн), однак це питання на сесії облради в лютому й не розглядалося «за недоцільністю».
Звертаємося до обласного керівництва щодо вирішення питання з фінансування, заради уникнення катастрофічних наслідків», - написала она.
Напомним: несколько лет подряд областные власти обещают заняться музеем, однако культура у нас не в приоритете…
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