В Шостке копы потушили возгорание авто на дороге Происшествие произошло 24 июня на улице Черниговская в Шостке.

Во время движения автомобиль «Шевроле» загорелся. По счастливой случайности рядом находился сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, и пришли на помощь водителю.

Во время патрулирования города на служебном автомобиле полицейские увидели, как из-под капота легковушки, который двигался впереди, неожиданно пошел сильный дым. Испуганная водительница сразу остановилась, а полицейские бросились ей на помощь.

«Благодаря огнетушителю из служебного автомобиля удалось притушить пламя, которое уже охватило весь моторный отсек, - рассказывает Роман Кулик, инспектор СРПП Шосткинского районного управления полиции. - На чрезвычайное происшествие на дороге среагировали и другие водители, которые предоставили для тушения свои огнетушители».

Кроме того, во время ликвидации огня правоохранители перекрыли газовый баллон, который находился в багажнике горящего автомобиля, тем самым предупредил распространения пламени.

Транспортное средство общими усилиями потушили.