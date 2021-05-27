В Шостке копы потушили возгорание авто на дороге

Во время движения автомобиль «Шевроле» загорелся. По счастливой случайности рядом находился сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, и пришли на помощь водителю.
Во время патрулирования города на служебном автомобиле полицейские увидели, как из-под капота легковушки, который двигался впереди, неожиданно пошел сильный дым. Испуганная водительница сразу остановилась, а полицейские бросились ей на помощь.
«Благодаря огнетушителю из служебного автомобиля удалось притушить пламя, которое уже охватило весь моторный отсек, - рассказывает Роман Кулик, инспектор СРПП Шосткинского районного управления полиции. - На чрезвычайное происшествие на дороге среагировали и другие водители, которые предоставили для тушения свои огнетушители».
Кроме того, во время ликвидации огня правоохранители перекрыли газовый баллон, который находился в багажнике горящего автомобиля, тем самым предупредил распространения пламени.
Транспортное средство общими усилиями потушили.
12 июня в 14:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 21063 по ул. Кролевецкая в...
7 июня в 3:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2103 по ул. Супруна в...
На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля....
Сегодня, 31 мая, в 4:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Golf по ул....
26 мая в 9:27 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Москвич-2140» по ул. Горького в г....