В «Сумыоблэнерго» объяснили обесточивание города аномальной жарой

Днем столбик термометра повысился до 32-35 градусов. Такой температурный режим в этот период в области с 1944 года наблюдается впервые. Аномальная жара негативно повлияла в том числе и на работу электрооборудования.
Вечером 24 июня в результате повреждения оборудования электрических сетей произошло аварийное обесточивание потребителей Сум и прилегающих к городу населенных пунктов. Аварийная ситуация в электрических сетях АО «Сумыоблэнерго» происходила одновременно с повреждением электрического оборудования на подстанции 330 кВ «Сумы» НЭК «Укрэнерго», где полностью вышел из строя выключатель 35 кВ. Специалисты АО «Сумыоблэнерго» сразу отреагировали на аварию, в течение непродолжительного времени восстановили электроснабжение потребителей по резервным линиям электропередач и устранили последствия повреждения электросетей.
Сейчас все потребители запитаны.
Работники предприятия и в дальнейшем будут прилагать все усилия для того, чтобы жители Сум и области были со светом 24/7. Поэтому просят потребителей с пониманием отнестись к временным отключениям электроэнергии, которые могут быть обусловлены природными катаклизмами. Все электрические линии, для питания потребителей второй категории надежности, в г. Сумы имеют резервное питание, которое обеспечивает их электрической энергией в случае аварийного обесточивания.
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