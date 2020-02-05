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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:10248

Украинцам рассказали, почему абонплата за доставку газа вырастет в несколько раз

Украинцев ждет повышение абонплаты за доставку газа в дома. В результате общая сумма коммунальных платежей в очередной раз увеличится.

Украинское правительство намерено внести правки к закону "О рынке природного газа" от 2015 года. Новые пункты в законе могут в корне изменить условия оплаты для потребителей.

Глава Ассоциации газового рынка Денис Сенектутов уточнил, что согласно "газовому" закону, государственные сети по договорам хозяйственного ведения имеют право использовать исключительно субъекты хозяйствования государственного сектора экономики. Однако в текущем году стало понятно, что в этом случае абонплата за доставку газа, которую все эти годы платят украинские потребители, лишена всякого смысла.

"В связи с этим возникает вопрос: должны ли граждане платить аренду государственного имущества, используемого для доставки социального блага в их домохозяйств?" – уточнил Денис Сенектутов.

Получается, что закон защищает интересы только одного владельца - государства, если, как известно, в Украине есть десятки тысяч владельцев сетей - это города, предприятия, частные лица, те же облгазы. Если они тоже будут требовать плату с потребителей за пользование сетями, то суммы в платежках значительно "потяжелеют".

Кроме того, технологическое состояние украинских газораспределительных систем требует модернизации, что тоже в конечном итоге ляжет на плечи украинского потребителя.

Экономика Доставка газа
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голова Сумської ОДА

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