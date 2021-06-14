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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:3085

Интернет-аферист украл у шосткинца 12 тысячами гривен

Шосткинец пытался приобрести через Интернет автомобиль и для этого перечислил продавцу предоплату. За свою доверчивость он поплатился потерей 12000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 32-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что нашел на одном из сайтов в Интернете интересное предложение о продаже б/у иномарки по очень привлекательной цене. По указанному в объявлении контактному номеру телефона он связался с автором объявления и договорился с ним о приобретении легковушки, согласившись на условия относительно перерасчета 10 000 гривен предоплаты. В свою очередь телефонный собеседник заверил шосткинца, что автомобиль ему пригонят через два дня, как только деньги поступят на указанный номер банковской карточки.

Покупатель выполнил требование, однако на следующий день ему позвонили и попросили еще 2000 гривен якобы для оформления необходимых документов. Мужчина перечислил и эту сумму.

Однако даже после выполненного, автомобиль шосткинцу так и не пригнали, а его попытки связаться с продавцом, закончились неудачно - на звонки никто не отвечал.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за товар, который вы планируете приобрести в Интернете. Платите за него во время его получения в логистической компании, предварительно проверив содержимое поступления и качество предлагаемой вещи. В случае покупки транспортного средства - платите за него после оформления соответствующих документов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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