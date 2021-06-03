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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине в национальном парке поймали нелегального лесоруба

В Сумской области разоблачен мужчина в незаконном порубе лесонасаждений.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры работники Ахтырского районного отдела полиции совместно с представителями лесной охраны ГП «Ахтырское лесное хозяйство» 23 июня разоблачили мужчину, который занимался незаконным порубкой леса на территории Гетманского национального природного парка.

По данным следствия, только за последние две недели 46-летний ахтырчанин совершил незаконный поруб 12 деревьев породы сосна. Во время очередной вырубки лесных насаждений его обнаружили правоохранители. На этот раз мужчина успел распилить и погрузить в свой автомобиль два дерева сосны.

С места происшествия изъято транспортное средство с древесиной, а во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили еще два спиленных дерева.

Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 246 (незаконная порубка, незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Право Вырубка деревьев
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