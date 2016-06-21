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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07407

На Сумщине будут судить антиукраинского интернет-агитатора

Сегодня, 25 июня, Сумской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Путивль, который распространял в сети Интернет антиукраинские материалы (ч. 2 ст. 109 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый в запрещенной на территории нашего государства социальной сети распространял контент, который согласно заключению специалистов, считается публичным призывом к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли электронное устройство и мобильный телефон, содержащих доказательства совершения им преступления.

Деятельность антиукраинского Интернет-агитатора прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Право Антиукраинская пропаганда
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