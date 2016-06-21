На Сумщине будут судить антиукраинского интернет-агитатора

По данным следствия, обвиняемый в запрещенной на территории нашего государства социальной сети распространял контент, который согласно заключению специалистов, считается публичным призывом к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли электронное устройство и мобильный телефон, содержащих доказательства совершения им преступления.
Деятельность антиукраинского Интернет-агитатора прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
По материалам Службы безопасности Украины осужден интернет-агитатор из Сум, который распространял в социальных сетях антиукраинские материалы и осуществлял администрирование нескольких...
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили в Сумах...
СБУ пресекла деятельность разветвленной сети интернет-агитаторов, которая действовала в интересах страны-агрессора....
Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов....
На проходных завода «Сумского НПО» висят листовки антиукраинского характера.... 13