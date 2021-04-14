На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 3, Ахтырка - 1, Сумы - 16, Сумской район - 3)
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1317 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Лебединский район- 1, Сумы - 3, Шостка- 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75897 человек, из них за минувшие сутки - 38 (Белопольский район - 7, Глухов - 2, Глуховский район - 1, Ахтырка - 2, Путивльский район - 1, Ромни - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 7, Шосткинский район - 2).
По состоянию на 21 июня 2021 в Сумской 77707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На Сумщине закончилась вакцина от COVID-19 для тех, кто желает прививаться первой дозой. Около тысячи доз, оставшихся, предназначенные для повторной...
Для украинских путешественников с 15 мая изменились правила въезда в Турцию....
В Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом....
В Харькове мужчина попал с коронавирусом в местную больницу....