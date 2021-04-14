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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:191108

На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)

По состоянию на 25 июня 2021 в Сумской 77792 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 24 человек (Белопольский район - 1, Краснопольский район - 3, Ахтырка - 1, Сумы - 16, Сумской район - 3)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1317 летальных случая, из них за минувшие сутки - 6 (Лебединский район- 1, Сумы - 3, Шостка- 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75897 человек, из них за минувшие сутки - 38 (Белопольский район - 7, Глухов - 2, Глуховский район - 1, Ахтырка - 2, Путивльский район - 1, Ромни - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы - 9, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 7, Шосткинский район - 2).

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Общество CoVID-19
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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