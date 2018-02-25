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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:20402

Сумская студентка едет на Олимпиаду

Международная федерация дзюдо опубликовала официальный список спортсменов, которые прошли отбор на Олимпийские игры в Токио 2020.

Сборная Украины получила 7 лицензий на участие Олимпиаде, что является повторением результата пятилетней давности на Играх в Рио-де-Жанейро.

женщины:

-48 кг: Дарья Белодед - 2 номер олимпийского рейтинга

-78 кг: студентка СумГУ Анастасия Турчин - 26 номер олимпийского рейтинга

+78 кг: Елизавета Каланина - 15 номер олимпийского рейтинга

мужчины:

-60 кг: Артем Лесюк - 25 номер олимпийского рейтинга

-66 кг Георгий Зантарая - 20 номер олимпийского рейтинга

-90 кг: выпускник СумГУ Кеджау Ньябали - 26 номер олимпийского рейтинга

+100 кг: Яков Хаммо - 11 номер олимпийского рейтинга

Спорт Олимпийские игры
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