Сумская студентка едет на Олимпиаду

Сборная Украины получила 7 лицензий на участие Олимпиаде, что является повторением результата пятилетней давности на Играх в Рио-де-Жанейро.
женщины:
-48 кг: Дарья Белодед - 2 номер олимпийского рейтинга
-78 кг: студентка СумГУ Анастасия Турчин - 26 номер олимпийского рейтинга
+78 кг: Елизавета Каланина - 15 номер олимпийского рейтинга
мужчины:
-60 кг: Артем Лесюк - 25 номер олимпийского рейтинга
-66 кг Георгий Зантарая - 20 номер олимпийского рейтинга
-90 кг: выпускник СумГУ Кеджау Ньябали - 26 номер олимпийского рейтинга
+100 кг: Яков Хаммо - 11 номер олимпийского рейтинга
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