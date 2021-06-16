У СНАУ пройде міжнародна виставка собак

У суботу презентуватимуть німецьких вівчарок, середньоазіатських вівчарок, мініатюрних шнауцерів.
У неділю показуватимуть такі породи, як йорширкські тер’єри, китайський чубатий собака, чихуахуа.
Початок: 10:00. Адреса: провулок Громадянський, 1.
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