У СНАУ пройде міжнародна виставка собак 26-27 червня у Сумах відбудуться міжнародні виставки собак “Сумські Зорі-2021” та “Суми-2021”.

У суботу презентуватимуть німецьких вівчарок, середньоазіатських вівчарок, мініатюрних шнауцерів. У неділю показуватимуть такі породи, як йорширкські тер’єри, китайський чубатий собака, чихуахуа. Початок: 10:00. Адреса: провулок Громадянський, 1.