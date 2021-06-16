Сразу три команды с Сумщины стартуют во второй лиге чемпионата Украины по футболу 24 июня в Киеве прошла конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, которая отвечает за проведение чемпионата в первой и второй лигах.

12 клубов стали новичками соревнований ПФЛ, в том числе три с Сумщины: АС СК «Тростянец», ФК «Сумы» и «Виктория» (Николаевка). Старт сезона во второй лиге планируется на 25 июля.

Напомним: «Виктория» еще выступает в плей-офф чемпионата Украины по футболу среди аматоров. Который завершится 30 июня.