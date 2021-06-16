Сразу три команды с Сумщины стартуют во второй лиге чемпионата Украины по футболу

12 клубов стали новичками соревнований ПФЛ, в том числе три с Сумщины: АС СК «Тростянец», ФК «Сумы» и «Виктория» (Николаевка). Старт сезона во второй лиге планируется на 25 июля.
Напомним: «Виктория» еще выступает в плей-офф чемпионата Украины по футболу среди аматоров. Который завершится 30 июня.
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