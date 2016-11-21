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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:38366

Еще один бывший заммэра Сум пошел на понижение

Бывший заммэра Сум Степан Пак стал замначальника управления здравоохранения.

До 2020 года Степан Пак был управделами исполкома и заместителем мэра. После выборов мэр взял его советником, и вот с мая он замначальника управления здравоохранения.

Напомним: еще один заммэра Максим Галицкий перешел работать в управление архитектуры начальником отдела.

Политика Степан Пак
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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