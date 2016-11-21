Еще один бывший заммэра Сум пошел на понижение Бывший заммэра Сум Степан Пак стал замначальника управления здравоохранения.

До 2020 года Степан Пак был управделами исполкома и заместителем мэра. После выборов мэр взял его советником, и вот с мая он замначальника управления здравоохранения.

Напомним: еще один заммэра Максим Галицкий перешел работать в управление архитектуры начальником отдела.