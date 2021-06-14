В Сумах на выходных будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19

Центр массовой вакцинации будет размещаться на базе МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Работать будет с 9:00 до 14:00.
Прививаться могут все желающие. Вакцинация добровольная и бесплатная. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Желающие привиться будут проходить в Центр массовой вакцинации через центральный вход, а выходить через боковой. Вакцинация будет проходить в двух помещениях на первом этаже. Проводить ее будут три бригады специалистов по КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1», КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» и КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона». Для вакцинации есть более 2000 доз вакцин.
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