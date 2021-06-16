На Сумщине полиция начала проверку по факту препятствования работе журналистов в горсовете После установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификацию.

Сегодня днем в дежурную часть ОП № 1 города Бурынь обратилась корреспондент одного из телеканалов области с заявлением о том, что во время пребывания в административном здании Бурынского городского совета, во время перерыва на сессии Бурынской ОТГ, неизвестные лица препятствовали их журналистской деятельности.

По факту обращения относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые препятствовали съемочной группе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.