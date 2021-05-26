В пятницу дорожники снова примутся за Боровую: меняется маршрут общественного транспорта В пятницу, 25 июня, с 7:00 до 17:00 автобус № 58А будет курсировать по частично измененной схеме.

Будет следовать по ул. Глинки до перекрестка с ул. Марко Вовчок, далее на Боровую. Причина: проведение текущего ремонта проезжей части работниками КП «Дорремстрой». Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений, сообщили в КП «Электроавтотранс». Очевидно, маршрутки также будут ехать по этой схеме, однако отдел транспорта не спешит уведомлять об этом горожан.