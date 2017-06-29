Як у Сумах відзначатимуть 25-річчя Конституції

Заходи на відзначення 25-ї річниці Конституції України
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Захід
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Час проведення
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Місце проведення
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Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО та пам’ятника Героям Майдану
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9:00
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Центральне кладовище по вул. 20 років Перемоги, сквер Героїв Небесної Сотні
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Підняття Державного прапору України,
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10:00
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Майдан Незалежності
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Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку
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10:45
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Сквер ім. Т. Г. Шевченка
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Творчий звіт міста Суми в рамках обласного фестивалю «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!»:
робота розважальних локацій
концерт духової музики «Сумські вечірні мелодії»
святковий концерт «Місто, яке я люблю!»
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16:00
17:00
18:00
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Театральна площа, сквер ім. І. Г. Харитоненка
Альтанка
Театральна площа
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