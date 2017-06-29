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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:31331

Як у Сумах відзначатимуть 25-річчя Конституції

Заходи з нагоди відзначення 25-ї річниці Конституції України.

Заходи на відзначення 25-ї річниці Конституції України

Захід

Час проведення

Місце проведення

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО та пам’ятника Героям Майдану

9:00

Центральне кладовище по вул. 20 років Перемоги, сквер Героїв Небесної Сотні

Підняття Державного прапору України,
урочисті заходи до Дня Конституції України

10:00

Майдан Незалежності

Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку

10:45

Сквер ім. Т. Г. Шевченка

Творчий звіт міста Суми в рамках обласного фестивалю «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!»:

робота розважальних локацій

концерт духової музики «Сумські вечірні мелодії»

святковий концерт «Місто, яке я люблю!»

16:00

17:00

18:00

Театральна площа, сквер ім. І. Г.  Харитоненка

Альтанка

Театральна площа
Общество День Конституции
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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