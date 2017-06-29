Як у Сумах відзначатимуть 25-річчя Конституції

Час проведення

Центральне кладовище по вул. 20 років Перемоги, сквер Героїв Небесної Сотні

Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО та пам’ятника Героям Майдану

Підняття Державного прапору України, урочисті заходи до Дня Конституції України

Покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку

Творчий звіт міста Суми в рамках обласного фестивалю «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!»: робота розважальних локацій концерт духової музики «Сумські вечірні мелодії» святковий концерт «Місто, яке я люблю!»

16:00 17:00 18:00