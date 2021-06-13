Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 25 июня, в Сумах снова будет жарко.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 20-22 °С тепла, днем - 32-34 °С.