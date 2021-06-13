Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10191

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 25 июня, в Сумах снова будет жарко.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 20-22 °С тепла, днем - 32-34 °С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчан ждет жаркая неделя
21.06.2021 16:54

Сумчан ждет жаркая неделя

Погода начавшейся недели будет формироваться под влиянием антициклона с востока....

Завтра на Сумщине дождей не обещают
16.06.2021 17:21

Завтра на Сумщине дождей не обещают

17 июня погоду на Сумщине будет определять юго-восточная периферия антициклона....

На Сумщине прогнозируют град
15.06.2021 17:58

На Сумщине прогнозируют град

16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт....

Чего ждать сумчанам от погоды во вторник?
14.06.2021 14:55

Чего ждать сумчанам от погоды во вторник?

15 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления....

Какая погода будет на Сумщине в начале недели?
13.06.2021 21:16

Какая погода будет на Сумщине в начале недели?

В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы....

Новости

На Сумщине еще 24 случая заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 08:40
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
Танцюристи із Сумщини перемогли на міжнародному фестивалі-конкурсі
Сегодня 17:56
Еще один бывший заммэра Сум пошел на понижение
Сегодня 17:38
В Сумах на выходных будет работать Центр массовой вакцинации от СOVID-19
Сегодня 17:20
На Сумщине полиция начала проверку по факту препятствования работе журналистов в горсовете
Сегодня 17:12
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:10
В пятницу дорожники снова примутся за Боровую: меняется маршрут общественного транспорта
Сегодня 16:33
Сумських роботодавців просять організувати оптимальний режим праці своїх робітників у спеку
Сегодня 16:29
Скандальная стройка на СКД, 22 идет полным ходом, несмотря на утреннюю акцию
Сегодня 16:10
Сегодня – премьера расследования о медотходах в Сумах (трансляция)
Сегодня 15:28
В Ахтырке пьяный скутерист без прав пытался сбежать от копов
Сегодня 15:11
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
Вчера 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
Вчера 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
Вчера 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.