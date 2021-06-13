Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 20-22 °С тепла, днем - 32-34 °С.
Погода начавшейся недели будет формироваться под влиянием антициклона с востока....
17 июня погоду на Сумщине будет определять юго-восточная периферия антициклона....
16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт....
15 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы....