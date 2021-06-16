Сумських роботодавців просять організувати оптимальний режим праці своїх робітників у спеку

Так, аби не допустити перегрівання організму (гіпертермії), та, звісно, підвищити продуктивність праці при роботі на відкритих місцевостях і температурі зовнішнього повітря 35ºС і вище, тривалість періодів безперервної роботи повинна складати 15–20 хвилин з наступною тривалістю відпочинку не менше як 10–12 хвилин в охолоджуваних приміщеннях. При цьому, допустима сумарна тривалість термічного навантаження за робочу зміну для осіб, які використовують спеціальний одяг для захисту від теплового випромінювання не повинна перевищувати 4–5 годин, і 1,5–2 години для осіб без спеціального одягу.

А от в охолоджуючих приміщеннях, щоб уникнути негативного впливу на організм великого перепаду температур, слід підтримувати різницю температур повітря не більше 5ºС та не нижче + 25ºС. У першу чергу це стосується працівників, у приміщеннях яких встановлені кондиціонери, позаяк різкі перепади температур значно підвищують ризик серцевих нападів.

Робота при температурі зовнішнього повітря більше 37ºС, за показниками мікроклімату, відноситься до небезпечних (екстремальних), тому проведення робіт на відкритому повітрі не рекомендується. Зважаючи на це, сумчанам радять, за можливості, змінити порядок робочого дня та перенести години роботи на ранковий або вечірній час.

Разом із тим, щоб захиститись від надмірного теплового випромінювання необхідно використовувати спеціальний одяг або одяг з натуральних тканин. Також, в умовах підвищеної температури, рекомендується допускати до роботи осіб, які відповідно до проведених медоглядів не мають проблем із здоров’ям.

Крім того, з метою профілактики зневоднення організму рекомендується правильно дотримуватися питного режиму (питна вода, напої, чай температурою +10–15ºС). Пити воду слід часто і потроху, щоб підтримувати гідратацію організму. Якщо температура повітря сягає більше 30ºС і виконання робіт – середньої тяжкості, то її слід вживати не менше 0,5 л води на годину.