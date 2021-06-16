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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:49239

Полицейские разоблачили жителя Сумщины в незаконном хранении оружия и боеприпасов

При проведении проверки по месту жительства владельца оружия, работники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили незарегистрированное оружие и боеприпасы у 83-летнего жителя села Шебекино Сумского района.

Полицейские нашли в доме мужчины 12 сигнальных ракет, револьвер неизвестного происхождения с одним патроном, 78 патронов калибра 5,6 мм и 4 самодельных охотничьих ножа.

Сейчас изъятое правоохранители направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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